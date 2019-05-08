Амстердамский «Аякс» на своём поле примет «Тоттенхэм» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на выход в финал турнира.

В первом матче «Аякс» одержал гостевую победу со счётом 1:0. По мнению аналитиков, в ответном поединке голландский клуб вновь окажется сильнее: на выход «Аякса» в финал ставят с коэффициентом 2.20, что соответствует 43% вероятности. Шансы «Тоттенхэма» оцениваются ниже — коэффициентом 3.10 (30%). Наименее ожидаемым вариантом является ничейный исход матча — 27% вероятности.

Игра состоится сегодня, 8 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке защитник «тоттенхэма» Ян Фертонген получил травму, из-за чего теперь вынужден тренироваться в защитной маске. Фертонген столкнулся со своим партнёром по команде Тоби Алдервейрельдом. Защитнику удалось избежать серьёзных травм, но продолжить игру он не смог.