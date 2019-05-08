Российская фигуристка Алина Загитова поделилась фотографиями из отпуска.

В историях своего «Инстаграма» Загитова опубликовала фото, на котором отдыхает после завершения сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.

В минувшем сезоне Загитова завоевала золотую медаль чемпионата мира, который состоялся в японской Сайтаме. Таким образом, фигуристка стала обладательницей всех международных титулов — Олимпийской чемпионкой, победительницей финала Гран-при, а также чемпионкой Европы и мира.