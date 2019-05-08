Защитник «Торпедо» и сборной Швеции по хоккею Филип Хольм поделился мнением относительно нынешнего состава российской команды.

Хольм отметил, что представители КХЛ, играющие за сборную России, индивидуально очень сильны. Защитник подчеркнул, что у него не вызывает сомнения мастерство Никиты Гусева и Кирилла Капризова, которые в связке с игроками НХЛ станут очень серьёзными соперниками. «Но мы готовы бросить им вызов», — сказал защитник, слова которого приводят «Известия».

Чемпионат мира по хоккею будет проходить в словацких Братиславе и Кошице. В этом году от сборной России ожидается особенно интересная игра, так как команда будет выступать очень сильным составом. За сборную сыграют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Ковальчук – и это только те игроки, которые приедут из НХЛ.

Команде Воробьёва предстоит сыграть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.