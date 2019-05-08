Пресненский суд Москвы вынесет приговор по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Приговор должен быть оглашён сегодня, 8 мая, в 14:00 по московскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что прокурор потребовал вынести следующее наказание: полтора года колонии общего режима для Александра и Кирилла Кокориных, год и пять месяцев — для Мамаева и Александра Протасовицкого. Сегодня станет известно, согласится ли суд с требованием прокурора.

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве. Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.