В Словакии состоится чемпионат мира хоккею, который будет проходить в период с 10 по 26 мая.

Соревнования будут проводиться в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России предстоит сыграть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Nevasport предлагает ознакомиться с расписанием матчей сборной России на групповом этапе турнира.

В этом году от команды Ильи Воробьёва ожидается особенно интересная игра, так как сборная будет выступать очень сильным составом. Почти все лучшие российские игроки уже вылетели из Кубка Стэнли и готовы помочь национальной команде. За сборную сыграют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Илья Ковальчук – и это только те игроки, которые приехали из НХЛ.