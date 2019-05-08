Российская легкоатлетка Ксения Савина получила дисквалификацию на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.

Срок отстранения будет отсчитываться с 6 мая 2019 года. В мае 2018 года спортсменка сдала допинг-тест, который дал положительный результат. С сентября россиянка была дисквалифицирована, однако всё равно приняла участие в международных соревнованиях, воспользовавшись паспортом украинской спортсменки Галины Сышко, которая завершила профессиональную карьеру 8 лет назад.

В 2017 года Савина стала бронзовым призёром чемпионата России по лёгкой атлетике в беге на 800 м.

Также отмечается, что дисквалификацию получил и её супруг Алексей Савин, являющийся тренером спортсменки. Срок его дисквалификации составит 4 года и будет отсчитываться с 3 апреля.