Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, что количество подписчиков в её «Инстаграме» сильно увеличилось за время соревновательного сезона.

Однако спортсменка призналась, что получает не только поддержку со стороны болельщиков, но и негативные сообщения. Некоторым болельщикам фигуристка отвечает, некоторым — нет. «Все зависит от текста сообщения, на негативные не отвечаю, — сказала Самодурова, слова которой приводит Sport24. — Как-то прислали очень ужасное сообщение, даже стыдно такое произносить».

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка выиграла чемпионат Европы. Ранее она сообщила, что постановщиком её новой произвольной программы будет Илья Авербух. На короткой программой спортсменка работает с Иваном Ригини.