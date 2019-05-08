Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», выразил сожаление, что не выступает за команду Сергея Семака.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги Джорджевич забил гол в ворота московского «Локомотива». Поражение столичного клуба позволило «Зениту» досрочно оформить победу в чемпионате России, после чего Джорджевич получил множество слов благодарности.

«Счастлив и благодарен такому вниманию, — сказал футболист, слова которого приводит «Матч ТВ». — Немного жаль, что я не был по-настоящему игроком «Зенита» в этом сезоне».

Напомним, в текущем сезоне Джорджевич принял участие в 27 матчах чемпионата России и записал на свой счёт семь забитых голов.