В составе футбольного клуба «Зенит» ожидаются изменения: в межсезонье команду могут покинуть Эльмир Набиуллин и Антон Заболотный. Об этом сообщает журналист Иван Карпов на своей странице в «Твиттере».

При этом отмечается, что защитники Александр Анюков и Юрий Жирков останутся в команде. Также «Зенит» рассматривает возможность вернуть из аренды нападающего Луку Джорджевича, который в нынешнем сезоне выступает за тульский «Арсенал».

Зенит продлил контракты с Жирковым и Анюковым на год. Это личное распоряжение Миллера, награда за хорошую игру в чемпионском сезоне. На Набиуллина и Заболотного в команде не рассчитывают. Они, скорее всего, покинут Зенит. А из аренды в Арсенале вернут Джорджевича. — Ваня Карпов (@OnooQ) May 7, 2019

Ранее сообщалось, что букмекерские конторы обрушили коэффициент на выход полузащитника Заболотного в стартовом составе «Зенита».

Напомним, «Зенит» оформил чемпионство по итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака на выезде сыграла вничью с грозненским «Ахматом», однако победа «Арсенала» над «Локомотивом» сделала «Зенит» недосягаемыми для соперников.