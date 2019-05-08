Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова Антона Шипулина о том, что ему предлагали употреблять допинг.

Васильев не усомнился в словах российского биатлониста. «Если Шипулин говорит, значит так оно и было», — заявил специалист, слова которого приводит «Спорт день за днём». Васильев добавил, что с распространением допинга нужно бороться.

Специалист считает, что нужно ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил и приравнять его к распространению и употреблению наркотиков. «Я даже не сомневаюсь, что всем спортсменам предлагают употребить допинг», — сказал Васильев.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что проблемы с допингом есть не только в России, но многие другие страны не говорят об этом, так как ведут общемировую политику.