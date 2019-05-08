Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отменил своё турне по Великобритании.

Чемпион UFC должен был посетить Манчествер, Мидлендс и Лондон, тур был запланирован на период с 12 по 15 июня, однако стало известно, что поездка не состоится. «Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать», — сказал представитель команды, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет на турнире UFC 242 в Абу-Даби, мероприятие состоится 7 сентября 2019 года. Соперником Нурмагомедова станет американский боец Дастин Порье. Он стал временным обладателем титула в этой весовой категории, победив Макса Холлоуэя, и завоевал право на бой с россиянином.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что ирландец Конор Макгрегор не заслуживает боя-реванша.