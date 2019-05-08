Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проводит предматчевую пресс-конференцию перед игрой «Зенит» — ЦСКА, которая состоится в воскресенье на «Газпром Арене».

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина. На матче будет присутствовать португальский полузащитник Мигель Данни.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет на «Газпром-Арене» в Петербурге 12 мая, в воскресенье. Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени. На этой игре «сине-бело-голубым» вручат кубок чемпионов России по итогам сезона, поскольку команду Сергея Семака уже нельзя догнать по турнирной таблице.

«Зенит» стал чемпионом после победы «Арсенала» над «Локомотивом» со счетом 2:0. Последний матч сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом».