Российский биатлонист Александр Логинов намерен жениться на украинской спортсменке Марии Кручовой.

Тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Кручова завершила карьеру, так как хочет сосредоточиться на личной жизни и вскоре выходит замуж.

Напомним, в сезоне 2018/19 Логинов занял второе место в общем зачёте кубка мира, уступив норвежцу Йоханнесу Бё. Ранее Логинов признался, что не полностью удовлетворен своим выступлением на чемпионате мира в 2019 году. На чемпионате мира в Эстерсунде Логинов завоевал серебряную медаль в спринте и бронзовую в эстафете.

Спортсмен отметил, что завоевал награды, но при этом у него осталось понимание, что в некоторых гонках он упустил медали.

В минувшем сезоне Логинов подвергся травле со стороны иностранных спортсменов.