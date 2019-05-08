Камбеки в плей-офф Лиги Чемпионов — явление почти обычное. Главный турнир Старого Света приучил нас к тому, что комфортная победа на своем поле в первом матче не означает ничего и лишь расхолаживает победившую команду, делая ее уязвимой к любым неприятностям, которые могут произойти в ответной игре.

Когда нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на последней минуте домашнего матча с «Ливерпулем» чудовищно распорядился голевым шансом, который создал для него Лео Месси, и не сделал 4:0, почему-то подумалось: этот момент может сказаться в ответной игре. Сам Дембеле тоже похоже что-то знал, травмировавшись незадолго до ответной встречи.

Камбек «Ливерпуля» казался нереальным с точки зрения здравого смысла и логики, но висел где-то на уровне чувств. «Я верил с самого утра в это чудо. Я видел, как это случится», — говорил болельщик «Ливерпуля».

Мало чувствовать. Надо поверить в свои чувства. А это случилось после второго гола, который забил вышедший на замену Вейналдум. Дальше «Ливерпуль» поймал фирменный кураж и соединился с «Энфилдом» в единый комок, который и прошелся по «Барселоне».

«Барсе» можно сочувствовать. Очень сложно заставить себя играть в ситуации 0:3 после 3:0 в первой игре. Именно поэтому и случаются такие камбеки: одни приобретают нереальный кураж, чувствуя запах крови. Другие оказываются в состоянии шока, в котором думать на поле становиться почти невозможно.

А футбол «Барселоны» построен на знаках и логических операциях. Каждый пас, каждое перемещение отвечает системной организации игры, где творить позволено лишь Лионелю Месси. Когнитивное понимание игры моментально искажается в ситуации тотального негатива. Необходимый фокус, концентрация внимания переходит с элементов игры на эмоции от потерянного.

Именно этим можно объяснить «фэйл» «Барселоны» при четвертом голе. Такие моменты часто бывают в любительском футболе — защитники долго замечают нападающего во время паузы при стандарте, потому что думают о чем-то другом. Александр-Арнольд жаждет крови и мгновенно решается на этот гениальный шаг — убийственным пасом найти в штрафной Ориги.

Чувственный «Ливерпуль» убил компьютерный футбол «Барселоны» с ее главным роботом Месси. Аналоговый футбол вернул превосходство над цифрой. Теперь он сыграет в финале, где его, похоже, будет ждать главный босс этого сезона по операционно-логическому футболу, более продвинутая, современная версия и последняя модель — амстердамский «Аякс».