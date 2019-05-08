Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о готовности нападающего Артёма Дзюбы принять участие в матче с московским ЦСКА.

«Сегодня-завтра узнаем, сможет ли Дзюба сыграть матч с ЦСКА», — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Артём Дзюба получил повреждение во время матча против «Крыльев Советов», который проходил в рамках 26-го тура чемпионата России. Из-за этого форвард был вынужден пропустить выездную игру с грозненским «Ахматом».

Матч с ЦСКА состоится в воскресенье, 12 мая. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге» на стадионе «Газпром-Арена».

По итогам 27-го тура «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Дзюба узнал об этом, когда находился в поезде.