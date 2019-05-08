Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился мнением по поводу ситуации с нападающим Александром Кокориным.

«Свою позицию по Кокорину я уже говорил: хочу видеть его в команде», — заявил тренер на пресс-конференции перед матчем с московским ЦСКА.

Также Семак сообщил, что пока не знает, какие изменения произойдут в составе команды. «На следующей неделе состоится встреча с руководством, на которой мы решим, сколько новых игроков мы сможем взять», — пояснил специалист и добавил, что от этого будет зависеть и то, сколько футболистов покинут команду после сезона.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» продлил контракты с Юрием Жирковым и Александром Анюковым, а также заинтересован в возвращении Луки Джорджевича.