Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на предстоящий чемпионат мира.

Полный список игроков предоставила пресс-служба ФХР. В состав вошли три голкипера: А. Василевский, А. Георгиев и И. Сорокин.

Защитники: А. Зуб, Д. Хафизуллин, В. Гавриков, Д. Орлов, Н. Зайцев, А. Блажиевский, А. Елесин, Б. Киселевич, Н. Нестеров, М. Сергачев.

Нападающие: И. Телегин, А. Овечкин, Е. Малкин, С. Андронов, С. Плотников, А. Анисимов, М. Григоренко, Е. Дадонов, К. Капризов, И. Ковальчук, Н. Кучеров, Е. Кузнецов, Н. Гусев и А. Барабанов.

Чемпионат мира будет проходить в Словакии в период с 10 по 26 мая. Сборной России предстоит сыграть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.