Гаджи Гаджиев, футбольный специалист:

Только в этом розыгрыше Лиги Чемпионов уже произошло пять камбеков — после того, как одна из команд победила в первой игре, в ответной встрече следует более чувствительное поражение, а затем и вылет. Так «Порту» победила «Рому», «Аякс» одолел «Реал», «Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ», «Ювентус» — «Атлетико». Наконец, «Ливерпуль» выиграл у «Барсы».

Камбеки зачастили. Но все-таки можно говорить о достоверности таких вещей, когда у нас есть много фактов. Случаев, условно говоря, не пять, а больше десяти. А лучше еще больше. Тогда мы можем говорить о статистической достоверности. А когда таких событий происходит три-четыре, то мы можем говорить и о том, что это случайное совпадение.

Если же считать это закономерностью, то тогда следует говорить, что, во-первых, силы соперников примерно равны. Результат такой игры в таком случае всегда случаен. Это все скорее с точки зрения математики, чем с точки зрения психологии.

Есть еще объяснение в психологии. Давление домашних трибун, поддержка своей команды — приобретает решающее значение. Как правило, свои трибуны помогают.

То, что касается тактики, это имеет свое влияние. Команда, приезжающая в гости, как правило, меньше контролирует мяч, больше играет на свободном пространстве, в контратаках. Тактические нюансы играют свою роль.

Бывают и другие ситуации, когда на своем поле команда играет плохо. Как правило, такое случается, когда нет единства между публикой и командой. В тех случаях, которые прошли в Лиге Чемпионов в последнее время, мы этого не видим.

Это бывает в том случае, когда трибуны настроены негативно. Например, это было с «Реалом». Когда они играли с «Аяксом», была негативная атмосфера на трибунах. В первую очередь, по отношению к тем событиям, которые происходили в команде. Неслучайно после той игры произошла отставка тренера.

Я вспоминаю ситуацию в «Анжи», когда там играли большие мастера – топ-состав. Был период времени, когда вся эта история с большими задачами близилась к завершению. Наметился некий распад. По закону же, чем быстрее развивается система, тем сокрушительнее бывает у нее распад и кризис. Это закон.

Видимо, по этой причине тот «Анжи», который обладал таким ресурсом, большим потенциалом – дома проводил игры крайне неудачно. На новом стадионе они набирали мизерное количество очков. Даже при хорошем составе. Это было связано с тем негативом, который шел от зрителя. От своих же болельщиков. Стало очевидно, что идет распад.

Ведь были очень высоки ожидания от команды – чемпионство, Лига чемпионов. А они не реализовывались. Не оправдывались. Появлялся тот негатив, который проявлялся от трибун. Я ее называю аура – позитивная или негативная.

Это серьезная вещь. Хотя порой мы к этому относимся скептически.