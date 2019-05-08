Российский футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Пресненский суд Москвы на оглашение приговора.

Суд вынесет приговор в 14:00, до этого футболистам придётся находиться в конвойном помещении. Игроков доставили в суд в автозаке из СИЗО «Бутырка».

Напомним, ранее стало известно, что прокурор потребовал вынести следующее наказание: полтора года колонии общего режима для Александра и Кирилла Кокориных, год и пять месяцев — для Мамаева и Александра Протасовицкого. Сегодня станет известно, согласится ли суд с требованием прокурора.

Братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве. Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях.