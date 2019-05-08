Российский боец UFC Иван Штырков заявил, что намерен перейти в средний вес.

«Я принял решение уйти в 84 кг, — сообщил Штырков, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». — Очень много времени и сил уходит на то, чтобы грамотно держать себя в комфортном весе».

Напомним, ранее боец выступал в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Весной россиянин подписал контракт с UFC, но не смог провести дебютный бой. Поединок должен был состояться на турнире в Санкт-Петербурге, но в ночь перед боем Штырков почувствовал недомогание.

Штырков подписал контракт с промоушеном 19 марта 2019 года, договор рассчитан на четыре поединка. В его активе пятнадцать побед и одна ничья. Помощь в подписании контракта оказал Саят Абдрахманов, который занимается продвижением Штыркова в UFC.