Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев ожидают приговора: суд вынесет своё решение уже сегодня, 8 мая. С октября 2018 года спортсмены находятся в СИЗО «Бутырка». Скандал с их участием почти на целый год превратился в одну из самых обсуждаемых тем: футболисты устроили драку с чиновником «Минпромторга» Денисом Паком, а также избили водителя телеведущей первого канала.

Однако не только Кокорин и Мамаев отбывали наказание в местах лишения свободы — есть и другие футболисты, прослывшие нарушителями закона.

Юрий Севидов

Советский футболист, нападающий московского «Спартака» Юрий Севидов в 1965 году стал виновником серьёзного ДТП. Находясь за рулём автомобиля, Севидов сбил одного из ведущих химиков СССР — академика Д. Рябчикова. Вскоре после ДТП учёный скончался в больнице. официальной причиной смерти стала врачебная ошибка — интерн неправильно назначил наркоз. Однако наказание в виде десяти лет лишения свободы получил футболист. Севидов отсидел четыре года, после чего его отпустили.

Многие современные футболисты тоже отличаются склонностью к нарушениям правил: например, Фёдора Смолова год назад лишили прав за то, что он скрылся с места ДТП.Остался без водительских прав и Евгений Башкиров, пойманный на вождении в нетрезвом виде.

Эдуард Стрельцов

Ещё один советский футболист Эдуард Стрельцов, выступавший за московское «Торпедо», провел за решёткой пять лет. Футболиста обвиняли в изнасиловании. Незадолго до чемпионата мира, на который Стрельцов должен был поехать в составе сборной СССР, прокурор Мытищинского района получил заявление, согласно которому Стрельцов изнасиловал некую Марину Л. «25-го мая 1958 г. на даче, которая находится в поселке Правда, напротив школы, я была изнасилована Стрельцовым Эдуардом», — было написано в заявлении. Футболист получил 12 лет, но вышел на свободу значительно раньше.

Аналогичное обвинение пытались выдвинуть и в адрес португальца Криштиану Роналду, но в его случае всё закончилось гораздо спокойнее.

Георгий Деметрадзе

В 2010 году под арестом оказался грузинский футболист Георгий Деметрадзе, выступавший не только в чемпионате своей страны, но также и в Украине, России, Голландии, Азербайджане, Израиле и даже Испании. Футболиста обвинили в связи с воровским миром и отправили за решётку на два года. Форварда признали виновным в организации незаконного тотализатора и дали ему шесть лет, однако отпустили на свободу досрочно.

Сам футболист до сих пор заявляет, что не может понять причины, по которым оказался за решеткой, и называет все обвинения вымышленными.