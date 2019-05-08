Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал последние трансферные новости, связанные с петербургской командой.

«Многочисленные слухи о трансферах игроков, как уходе, так и приходе, не имеют под собой никаких оснований», — заявил Медведев, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист добавил, что на данный момент совет директоров не одобрил никакие варианты трансферов.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» продлил контракты с Юрием Жирковым и Александром Анюковым, а также заинтересован в возвращении Луки Джорджевича. Также отмечалось, что в межсезонье команду могут покинуть Эльмир Набиуллин и Антон Заболотный.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что вопрос о трансферах будет решаться на следующей неделе. После обсуждения с руководством тренер поймет, сколько новых игроков смогут перейти в команду.