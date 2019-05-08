Российская фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, вошла в шорт-лист претендентов на звание лучшей молодой спортсменки года в Европе.

Как сообщает «РИА Новости», помимо Трусовой на награду будут претендовать представители других зимних видов спорта — горных лыж, сноуборда и шорт-трека. Трусова является единственной россиянкой среди кандидатов.

Имя победителя будет оглашено на семинаре Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), который будет проходить в Вене 18 и 19 мая.

Напомним, в минувшем сезоне Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров. Этот титул стал для неё вторым — в первый раз она выиграла на ЮЧМ в прошлом году.

Недавно фигуристка рассказала, что для новой программы на сезон 2019/20 выбрала музыку из сериала «Игра престолов».