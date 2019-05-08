Приближаются большие выходные, в которые жители Санкт-Петербурга смогут посетить различные спортивные мероприятия. В традиционной подборке событий Nevasport рассказывает, куда сходить болельщикам с 9 по 12 мая. Футбол, баскетбол, бокс и даже синхронное плавание– в программе на ближайший уикенд.

Футбол, чемпионат России. «Зенит» — ЦСКА

Когда: воскресенье, 12 мая

Где: «Газпром-Арена»

Петербургский «Зенит» на своём поле примет московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. С точки зрения турнирной таблицы, этот матч не станет значимым для команды Сергея Семака — сине-бело-голубые уже обеспечили себе победу в чемпионате. А вот ЦСКА, занимающий четвёртое место, постарается улучшить свои позиции и увезти из Петербурга важные три очка.

Бокс, Кубок Губернатора

Когда: 7 — 11 мая

Где: «М-1 Арена»

В Санкт-Петербурге открыли традиционный Кубок Губернатора по боксу. Турнир имеет статус международного и является одним из самых престижных боксёрских соревнований России. В рамках Кубка лидеры российской сборной встретятся с ведущими боксёрами мира в преддверии Европейских Игр и отбора на предолимпийский Чемпионат Мира по боксу. Кроме того, на турнир приедет американский боксёр-профессионал Рой Джонс. Он намерен провести открытую тренировку и посмотреть на молодых российских спортсменов.

Баскетбол, Единая лига ВТБ. «Зенит» — «Локомотив-Кубань»

Когда: четверг, 9 мая

Где: «Сибур-Арена»

Петербургский «Зенит» на паркете «Сибур-Арены» встретится с «Локомотивом-Кубань» в третьем матче первого раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ. В первой встрече, которая проходила в Краснодаре, «Зенит» одержал победу, во второй — уступил. Таким образом, перед третьим матчем счёт в серии равный — 1:1.

Синхронное плавание, Кубок Европы

Когда: 10 — 12 мая

Где: Центр водных видов спорта «Невская волна»

В Санкт-Петербурге состоится Кубок Европы по синхронному плаванию, который станет отборочным для участия в Олимпийских играх-2020. В соревновании примут участие национальные команды из семнадцати стран: Австрии, Белоруссии, Хорватии, Италии, Лихтенштейна, Турции, Сан-Марино, Португалии, Нидерландов, Израиля, Греции, Германии, Великобритании, Финляндии, Испании, Сербии и России.