Перед стартом тренировки, которую команда Сергея Семака провела сегодня утром в Удельном парке, форварду «Зенита» Артему Дзюбу сделали персональный тоннель по случаю чемпионства в РПЛ.

Все дело в том, что Артем пропустил чемпионский матч против «Ахмата» из-за травмы. Дзюба даже не летал с командой в Грозный, а значит не участвовал в празднованиях, которые начались в самолете и продолжили по прилету в Петербург. Дзюба, как и другие футболисты, не предполагал, что «Зенит» наберет больше очков в игре с «Ахматом», чем «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом». Форвард сборной России ожидал, что официальное первое место «Зенит» оформит после матча с ЦСКА 12 мая.

В последнем туре «Зенит» сыграл с «Ахматом вничью 1:1, а «Локомотив» проиграл тульскому «Арсеналу» 0:2.

Матч 28 тура РПЛ «Зенит»-ЦСКА состоится в воскресенье 12 мая в 19.00.