Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси устроил потасовку с болельщиками в аэропорту. После матча с «Ливерпулем» аргентинец задержался из-за сдачи допинг-теста и прибыл в аэропорт отдельно от партнёров по команде.

Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору. Однако, как сообщает Mundo Deportivo, личный менеджер Пепе Коста увёл футболиста.

Напомним, в первом матче «Барселона» одержала уверенную победу со счётом 3:0, два гола из трёх забил Месси. Однако это не спасло каталонцев от вылета из Лиги чемпионов, так как счёт по сумме двух игр составил 4:3 в пользу английской команды.