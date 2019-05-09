В Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи-центр» стартовал хоккейный матч между «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Игра проходит в рамках полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли и является решающей.

На данный момент счёт в серии равный — 3:3. В первом матче победу одержал «Сан-Хосе», но игрокам «Колорадо» удалось сравнять счёт во втором поединке. Третья встреча вновь закончилась в пользу «Шаркс», но в четвертом матче соперники ещё раз восстановили равновесие. В пятой и шестой встречах команды снова обменялись победами, поэтому для определения финалиста Западной конференции потребовался седьмой матч.

В предыдущей встрече «Колорадо» с трудом одержал победу, забросив решающую шайбу в дополнительное время.