Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 9 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

В первом матче команды не выявили победителя: игра завершилась вничью со счётом 1:1, однако в активе лондонцев уже есть мяч, забитый на чужом поле.

Все голы во встрече были забиты в первом тайме. На 23-й минуте отличился лучший бомбардир «Айнтрахта» в сезоне Лука Йович, забив гол с передачи Филипа Костича. К концу тайма футболисты «Челси» восстановили равновесие, мяч в ворота Кевина Траппа отправил Рубен Лофтус-Чик.

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В роли его ассистентов выступят Октавьян Шовре и Себастьян Георге.