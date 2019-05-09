«Валенсия» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра будет проходить в Испании на стадионе «Месталья» сегодня, 9 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В первом поединке победу одержал «Арсенал»: игра проходила на стадионе «Эмирейтс» и закончилась со счётом 3:1.

Счет в матче открыли игроки «Валенсии»: на 11-й минуте отличился Муктар Диахаби. Затем последовал двойной ответ от «Арсенала»: на 18-й минуте Александр Ляказетт счет сравнял, а на 26-й минуте уже вывел «канониров» вперед.

Несмотря на победу «Арсенала», букмекеры не считают клуб фаворитом Лиги Европы. По мнению аналитиков, наибольшие шансы на завоевание трофея имеет лондонский «Челси». «Челси» и «Айнтрахт» также сыграют 9 мая в 22:00.