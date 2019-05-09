Баскетбольный клуб «Зенит» примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в третьем матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра состоится сегодня, 9 мая, и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Серия продлится до двух побед, на данный момент счёт равный — 1:1. Об матча прошли в Краснодаре, в первой встрече победу со счетом 78:69 одержали игроки петербургского клуба. «Локомотив-Кубань» оказался сильнее во втором матче, но смог обыграть «Зенит» лишь на одно очко — 70:69.

После двух выездных матчей «Зениту» предстоит дважды принять «Локомотив» на своей арене — сегодня и 11-го мая. «Теперь домашние трибуны будут на нашей стороне, — сказал главный тренер сине-бело-голубых Джоан Плаза. — Нужно поднять голову и делать свою работу, не оглядываясь по сторонам».