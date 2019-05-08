Главный тренер сборной России Илья Воробьев перестраховался. Взял в Братиславу 27 хоккеистов национальной команды. Это на два больше, чем нужно для итоговой заявки на чемпионат. Как минимум, два хоккеиста из тех, кто отправляется в Словакию, едут туда туристами.

Глядя на состав сборной, становится ясно, что в ней перебор защитников. Именно из этой линии точно будут два игрока, которых отцепят. Были также и разговоры о возможном пополнении из-за океана в лице Александра Радулова, однако сегодня стало известно, что он травмирован и в любом случае не поможет национальной команде.

Но о защитниках: сейчас у сборной России есть две пары, которые не денутся никуда. Орлов-Зайцев и Нестеров-Сергачев. Напомним, что для хоккейного матча достаточно три пары защитников на четыре звена — четвертая пара берется из ведущего сочетания оборонцев.

Ясно, что раз уж вызван Гавриков, то на него надеются. Ему и пару выбирать не нужно — Богдан Киселевич отыграл с Гавриковым в связке два последних чемпионата мира. Очевидно, что взаимопонимание на льду с ним уже налажено.

Получается, три пары есть, а в сборной остаются еще четыре защитника. В итоговую заявку наверняка попадет еще одна двойка игроков обороны и сейчас Воробьев может выбирать между хоккеистами СКА Зубом и Хафизуллиным, а также Елесиным и Блажиевским. Скорее всего, выбор будет сделан в пользу проверенной питерской связки.

Почему не выбрать уже сейчас? Возможно, в сборной ждут, как сыграет седьмой матч «Колорадо». Если «лавины» вылетят, значит освободится Задоров, которого и позовут в сборную. Тогда Никита сыграет либо с Елесиным, либо с Блажиевским. В этом случае питерскую связку Зуб-Хафизуллин отцепят целиком.

Для пополнения из НХЛ нужно будет освободить еще одно место. И вот здесь, раз может приехать, например, Панарин, лишний будет среди нападающих. Пока больше шансов быть отсеянным в этой сборной у Ивана Телегина, Александра Барабанова и с натяжкой Сергея Плотникова. Барабанов — идеальный тринадцатый нападающий, который может сыграть и в меньшинстве. Но эти же слова могут спокойно отнестись и к Телегину. А за Плотниковым преимущество в том, что он уже находится в связке с центральным Андроновым и Ковальчуком.

Скорее всего, выбор будет сделан исходя из деталей. Кто будет в лучшем психологическом и физическом состоянии, тот и останется в заявке.