Форвард «Далласа» Александр Радулов не приедет в расположение сборной России по хоккею и не сыграет на ЧМ-2019 в Братиславе. Причина — травма игрока, которая сопровождала его по ходу всей серии плей-офф с «Сент Луисом».

Как объяснили в твиттере сборной России, Радулов был на связи со штабом сборной на протяжении его игры в Кубке Стэнли. Радулов информировал, что играет с травмой, поэтому в случае вылета не сможет принять участие в чемпионате мира.

«Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи», — приводится в заявлении штаба сборной России.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России пропустил последние шесть чемпионатов по личным причинам и состоянию здоровья.

В прошедшем сезоне Радулов провел за «Далла» 83 матча, в которых набрал 82 очка.