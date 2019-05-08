Судья Елена Абрамова признала Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.

В Пресненском горсуде, где сейчас идет оглашение приговора, она не говорила о сговоре, но дублировала позицию обвинения в том, что касается хулиганских действий и грубого нарушения порядка.

Накануне прокурор потребовал вынести следующее наказание: полтора года колонии общего режима для Александра и Кирилла Кокориных, год и пять месяцев — для Мамаева и Александра Протасовицкого. Сегодня станет известно, согласится ли суд с требованием прокурора.

Оглашая приговор, судья отметила, что подсудимые частично признали вину.

В последнем слове Мамаев извинился перед потерпевшими и семьей, а также выразил желание поскорее вернуться в большой спорт. Кокорин-старший извинился за брата и попросил судью не ломать судьбы.