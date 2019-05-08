Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что проведёт открытую тренировку.

На своей странице в «Инстаграме» Куклина сообщила, что мероприятие состоится в субботу, 11 мая, в Санкт-Петербурге. «Мы проведем легкую групповую тренировку и пообщаемся», — написала Куклина и добавила, что занятие будет проходить в Парке 300-летия.

Напомним, в минувшем сезоне Лариса Куклина несколько раз прерывала выступления за сборную из-за обострения гайморита.

В общем зачете Кубка мира биатлонистка заняла 62 место, набрав 60 очков за сезон. На этапе Кубка мира в Оберхофе Куклина вместе с женской командой поднялась на первое место в эстафетной гонке. На чемпионате России Лариса Куклина выиграла гонку преследования.