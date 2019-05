View this post on Instagram

Друзья! Предлагаю всем желающим встретиться в субботу 11 мая в 12:00 в Санкт-Петербурге, Парк 300-летия. Мы проведем легкую групповую тренировку и пообщаемся 😉 Будет весело и спортивно!) _________________________________ ✅Просьба записаться по тел: +7904-609-1597 (WhatsApp)