Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что проведёт открытую тренировку.
На своей странице в «Инстаграме» Куклина сообщила, что мероприятие состоится в субботу, 11 мая, в Санкт-Петербурге. «Мы проведем легкую групповую тренировку и пообщаемся», — написала Куклина и добавила, что занятие будет проходить в Парке 300-летия.
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Друзья! Предлагаю всем желающим встретиться в субботу 11 мая в 12:00 в Санкт-Петербурге, Парк 300-летия. Мы проведем легкую групповую тренировку и пообщаемся 😉 Будет весело и спортивно!) _________________________________ ✅Просьба записаться по тел: +7904-609-1597 (WhatsApp)
Напомним, в минувшем сезоне Лариса Куклина несколько раз прерывала выступления за сборную из-за обострения гайморита.
В общем зачете Кубка мира биатлонистка заняла 62 место, набрав 60 очков за сезон. На этапе Кубка мира в Оберхофе Куклина вместе с женской командой поднялась на первое место в эстафетной гонке. На чемпионате России Лариса Куклина выиграла гонку преследования.