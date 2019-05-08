Двукратный чемпион мира и Европы Денис Гольцов, недавно заключивший контракт с промоушеном PFL, провел тренировку для всех читателей Nevasport. Спортсмен объяснил, что переход из самбо в MMA дался ему легко, поскольку подготовка к боям практически идентичная.

Чемпион лиги АСВ в тяжелом весе Денис Гольцов следующий бой проведет уже в PFL. 7 июня в Нью-Йорке он встретится с американцем Джаредом Рошолтом, для которого этот бой также станет первым в организации. В профессиональном ММА «Русский богатырь» имеет рекорд 22 победы и 5 поражений. У Рошолта 17 побед и 6 поражений.

Каждый чемпион начинает с первого шага. Специально для тех, кто не выбрал, в какую сторону шагать, Nevasport ведет проект «Научись с Nevasport», в рамках которого снимает влоги, где известные спортсмены показывают азы своего вида спорта, и проводит открытые турниры и прочие офлайн-мероприятия.