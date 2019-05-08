Нападающий Илья Ковальчук, который будет играть на чемпионате мира в Словакии с нашивкой капитана, рассказал, поделился ожиданиями от предстоящего турнира.

Бывший форвард СКА отметил, что в команде отличное настроение, все здорово тренируются. Нет проблем и в коллективе — команда собралась очень хорошая.

Ковальчук объяснил, как будет делить лидерство в команде с Александром Овечкиным. Капитан отметил, что лидерство они и не делят, поскольку в сборной России 22 лидера и не важно, у кого какая нашивка.

«Все играем за герб на груди», — сказал Ковальчук.

Также Ковальчук отметил, что в сборной нет разделения по звеньям. Все слушают тренеров — чью фамилию он назовет, а затем выходят и выкладываются с полной самоотдачей. Ковальчук отметил, что в сборной России не будет тех ролей, которые есть в команде.

Сборная России начнет чемпионат мира матчем с Норвегией 10 мая.