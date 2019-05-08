Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв назвал имя голкипера, который сыграет в первом матче чемпионата мира.

Ворота российской команды в игре со сборной Норвегии будет защищать голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Ранее вратарь принял участие в двух матчах чешского этапа Еврохоккейтура.

«Василевский выйдет на лёд в первом матче турнира», — заявил Воробьёв, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, чемпионат мира будет проходить в Словакии в период с 10 по 26 мая. Соревнования будут проводиться в двух городах — Братиславе и Кошице. Сборной России предстоит сыграть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Ранее Воробьёв сообщил, что в роли капитана команды на турнире будет выступать Илья Ковальчук.