Форвард сборной России Александр Овечкин рассказал, что перед национальной командой будет ставится самая высокая задача. Игроки хотят в четвертый раз победить на чемпионатах мира.

«Команда у нас очень хорошая, коллектив сложился. Мы едем только за одним — за победой, и других вариантов быть не может», — приводит слова Овечкина Sport24.ru.

На данный момент в активе сборной России три победы на чемпионатах мира: в 2008-м, в 2012-м и 2014-м годах. Овечкин во всех трех турнирах находился в расположении сборной России.

Ближайший чемпионат мира пройдет в Братиславе с 10 по 26 мая в Словакии. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первая игра состоится с Норвегией 10 мая.