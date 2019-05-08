Сборная России отправляется в Братиславу со слоганом. Его озвучил глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

«С нами Россия!» — это наш слоган на чемпионат мира», — сказал руководитель.

Ротенберг объяснил, что это сделано, чтобы объединить команду и болельщиков. Глава штаба подчеркнул, команда — это братство. Игроки и их жены — одна большая семья. Ротенберг пообещал, что в команде сделают все, чтобы жены и дети были на трибунах, чувствуя себя как дома.

Чемпионат мира будет проходить в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе В, где соперниками подопечных Воробьева станут Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Австрия и Норвегия. Именно с последней сборной россиянам предстоит сыграть первую игру 10 мая.