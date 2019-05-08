Нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов рассказал о том, как сборная России готовится к чемпионату мира.

Слова форварда цитирует агентство Р-Спорт. По мнению Кузнецова, русская речь и музыка в раздевалке настраивают команду на позитивный лад.

Играть за сборную страны Кузнецов считает большой честью. «Самое главное – играть друг за друга, понимать, какие большие задачи поставлены. Давления нет, есть ответственность», — рассказал Кузнецов в беседе с журналистами, добавив, что звездный состав — это еще не панацея от проигрышей. Хоккеист вспомнил провал на одном из предыдущих мундиалей, когда много хоккеистов приехало из НХЛ, но команда выглядела плохо.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Словакии стартует в воскресенье, 12 мая.