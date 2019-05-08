Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о своих ощущением перед отъездом на чемпионат мира в Братиславу. По словам форварда, у него положительные ожидания от турнира и большая честь играть за страну.

Кузнецов отметил, что приезжает в сборную с большим желанием, а главным будет играть друг за друга. Нападающий «Вашингтона» отметил, что не ощущает давления, но понимает ответственность, которая будет стоять перед командой.

По словам Кузнецова, каждый хочет быть героем, но нужно правильно ко всему относиться. Форвард призвал поменьше читать прессу, потому что там все ждут, что сборная России будет забивать по 20 голов за матч, а игроки — делать хет-трики.

«Так не бывает, где-то получается, а где-то нужно сыграть в обороне», — сказал Кузнецов.

В недавнем матче Евротура с чехами Кузнецов набрал четыре очка, а сборная России выиграла матч 4:1.