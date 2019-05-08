Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к исправительной колонии общего режима. Игрок «Зенита» проведет за решеткой 1,5 года, полузащитник «Краснодара» — год и пять месяцев.

Аналогичный Мамаеву срок получил Александр Протасовицкий.

Судья признал невиновным Кирилла Кокорина по эпизоду с Гайсиным, по которому он имеет право на реабилитацию и возмещение вреда. По статье о хулиганстве он приговорен также к 1,5 годам колонии.

Футболисты уже провели в СИЗО «Бутырка» 7 месяцев, что в пересчете на срок в колонии составляет 10,5 месяцев. Таким образом, Александра Кокорина должны выпустить перед Новым годом, а Павла Мамаева — в начале ноября. Хотя защита будет пытаться обжаловать приговор и подольше побыть в СИЗО.

Единственная победа защиты — доказательство отсутствия в действиях подсудимых предварительного сговора.

Ранее в последнем слове Мамаев извинился перед потерпевшими и семьей, а также выразил желание поскорее вернуться в большой спорт. Кокорин-старший извинился за брата и попросил судью не ломать судьбы.