Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт высказал свои предположения по поводу следующего боя ирландца Конора Макгрегора в рамках чемпионата. Слова главы UFC приводит портал MMA Fighting.

По мнению Уайта, хорошим соперником для Макгрегора в первом бою после возвращения в ММА может стать Дональд Серроне. «Вообще, у нас есть несколько вариантов для Конора, хотя он сам говорил, что хочет подраться с Серроне», — заявил президент UFC.

Как рассказал Уайт, на следующей неделе у него запланирована встреча с Конором Макгрегором, на ней и будет решено будущее ирландца в промоушене.

«Не знаю, что сейчас думает Конор, но такой бой имеет смысл», — заключил Уайт.

Напомним, последний поединок в UFC Макгрегор провел против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года, за потасовку после боя ирландец получил 6 месяцев дисквалификации.