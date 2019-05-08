Судья Елена Абрамова, которая оглашала приговор нападающему «Зенита» Александра Кокорина, постановила, что стул из кофейни «Кофемания» должен быть уничтожен.

«Орудие преступления, деревянный стул — уничтожить», — сказал судья Абрамова

Напомним, что инцидент произошел 8 октября 2018 года. Кокорин взял стул и ударил его в чиновника Пака, попав в область предплечья. Это стало результатом перепалки между чиновником и компанией футболиста.

До этого компания Александра Кокорина набедокурила, нанеся повреждения водителю Виталию Соловчука.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Протасовицкий и Мамаев получили сроки в 1 год и 5 месяцев. Все трое уже отсидели большую часть в СИЗО