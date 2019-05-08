Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отреагировал на наказание для форварда петербуржцев Александра Кокорина. Напомним, что суд приговорил Кокорина к году и шести месяцам в исправительной колонии общего режима участие в избиении водителя Виталия Соловчука и чиновника Дениса Пака.

Луческу посчитал приговор слишком суровым.

«Просто невероятно. Я понимаю, что это пример для других молодых ребят, но это просто невозможно. Обычно в таких случаях люди через пару дней жмут руки и обо всем забывают», — приводит слова Луческу Sport 24.

Луческу согласился, что Кокорин сделал большую ошибку, но нужно наказывать человека за то, что он совершил, а не чтобы показать пример остальным.

Напомним, что Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне 2016/17 годов.