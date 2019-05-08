Российская фигуристка Евгения Медведева устроила спор с подписчицей, оставившей ей комментарий под фотографией в «Инстаграме».

Сейчас спортсменка находится в турне по США и Канаде вместе с ледовым шоу Stars On Ice, в своем профиле она анонсировала выступление в новом городе: «See you tonight, Winnipeg» (прим. ред. «Увидимся сегодня вечером, Виннипег»).

Одна из подписчиц оставила под фото комментарий, в котором призвала Медведеву писать на родном языке. «Ты россиянка? Так пиши русскими буквами», — заявила поклонница фигуристки. В ответ Медведева написала следующее: «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».

Тот самый пост, из-за которого возник конфликт, можно увидеть ниже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram See you tonight, Winnipeg✨ Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 8 Май 2019 в 5:34 PDT

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.