Российская фигуристка Евгения Медведева устроила спор с подписчицей, оставившей ей комментарий под фотографией в «Инстаграме».
Сейчас спортсменка находится в турне по США и Канаде вместе с ледовым шоу Stars On Ice, в своем профиле она анонсировала выступление в новом городе: «See you tonight, Winnipeg» (прим. ред. «Увидимся сегодня вечером, Виннипег»).
Одна из подписчиц оставила под фото комментарий, в котором призвала Медведеву писать на родном языке. «Ты россиянка? Так пиши русскими буквами», — заявила поклонница фигуристки. В ответ Медведева написала следующее: «А город Winnipeg у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком».
Тот самый пост, из-за которого возник конфликт, можно увидеть ниже.
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Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане.