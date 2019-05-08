В конце первого летнего месяца у Александра Кокорина заканчивается соглашение с «Зенитом». Таким образом, если решение суда будет исполнено, Кокорин проведет это время в качестве безработного.

Напомним, что Кокоринс октября 2018 года находится в СИЗО. А поскольку (1 день в «Бутырке» зачитывается как 1,5 дня в колонии, то футболист сможет выйти на свободу в декабре. «Зенит» к тому времени сыграет первый круг РПЛ и завершил групповой турнир Лиги Чемпионов.

В этом случае Кокорин может стать первым новичком клуба в зимнее трансферное окно. Ранее Сергей Семак поддержал нападающего, изъявив желание продлить соглашение с форвардом.

Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, игроки, отмечавшие 10 лет дружбы, спустя три дня были заключены под стражу.