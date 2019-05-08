Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил возможности осужденных на полтора года колонии футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина вернуться на прежний уровень.

В интервью с агентством Р-Спорт Колосков заявил, что все зависит только от характера самих футболистов. «Они не преклонных годов, они не располнели. Я думаю, что они захотят вернуться в профессиональный футбол», — сказал эксперт, добавив, что Мамаев и Кокорин ещё могли бы пять лет поиграть на высоком уровне и принести пользу клубам.

Сам Колосков хотел бы, чтобы Александр Кокорин и Павел Мамаев вернулись в футбол.

Напомним, сегодня, 8 мая, Пресненский суд города Москвы огласил приговор по уголовному делу о двух драках в центре столицы с участием футболистов. Александр Кокорин и его брат Кирилл получили полтора года в исправительной колонии строгого режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому назначили наказание в год и пять месяцев.