Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился с журналистами мнением о партнере по сборной России по хоккею Кирилле Капризове.

Слова Овечкина цитирует агентство Р-Спорт. «Кирилл Капризов талантливый, 100 процентов» — рассказал Овечкин, добавив, что молодость и опытность могут привести к чему-то хорошему.

Также форвард «Вашингтона» уточнил, не пора ли Капризову сменить лигу и уехать в НХЛ. «Я же не Капризов, у него своя голова на плечах есть, он взрослый парень, сам знает, что нужно делать», — заявил Овечкин, прокомментировав слухи о переходе молодого коллеги в «Миннесота Уайлд».

Александр Овечкин и Кирилл Капризов вместе сыграют в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею в Словакии, на подготовительных играх главный тренер команды Илья Воробьев ставил форвардов в одно звено.