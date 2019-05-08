Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о дальнейших действиях защиты осужденного после оглашения приговора. Об этом сообщает портал РИА Новости.

Стукалова сообщила, что адвокаты футболиста в обязательном порядке обжалуют приговор.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Пресненском суде города Москвы был оглашен приговор фигурантам дела о двух драках в центре Москвы. Александр и Кирилл Кокорины получили наказание в полтора года исправительной колонии строгого режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были приговорены к одному году и пяти месяцам колонии.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.